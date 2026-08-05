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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Körperverletzung gesucht ++ Autofahrer auf der A1 durch Laser geblendet - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Körperverletzung gesucht ++

Visselhövede. Gestern Morgen gegen 7.45 Uhr kam es an der Einmündung Celler Straße / Auf der Loge zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Radfahrers.

Nach derzeitigem Stand fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Skoda mit seinem Pkw so weit in den Einmündungsbereich ein, dass ein bevorrechtigter 48-jähriger Radfahrer ausweichen musste. Als der Autofahrer während der Vorbeifahrt des Radfahrers erneut anfuhr, entwickelte sich zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern ein verbaler Streit.

Daraufhin soll der Autofahrer ausgestiegen sein und dem 48-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernte er sich mit seinem Pkw vom Tatort.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder insbesondere zum bislang unbekannten Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Visselhövede unter 04262 95908-0 oder bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

++ Autofahrer auf der A1 durch Laser geblendet - Zeugen gesucht ++

Sottrum. Am Montagabend gegen 21.51 Uhr verständigte ein Autofahrer die Polizei, nachdem er auf der A1 von einer Autobahnbrücke in der Straße Dodenberg vermutlich mit einem grünen Laser geblendet worden war.

Nach derzeitigem Stand wurde der Fahrer hierdurch kurzzeitig erheblich in seiner Sicht beeinträchtigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten vor Ort weder Personen noch Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände festgestellt werden.

Zeuginnen und Zeugen die Angaben zur Täterschaft machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Sottrum unter 04264 83646-0 oder bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_rote
nburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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