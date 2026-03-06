Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit leicht Verletzter

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (05.03.2026, gegen 13:20 Uhr) kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-Jährige befuhr die oben genannte Straße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße, hinter ihr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW. Aufgrund eines einfahrenden Fahrzeuges musste die 45-Jährige bremsen. Der 20-jährige Fahrer bemerkte das zu spät und konnte ein Auffahren auf den PKW der 45-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.

