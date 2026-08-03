Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Jugendlicher verletzt drei Personen - Polizei dankt Zeugen für Zivilcourage ++ Verkehrsunfallflucht endet in Widerstand - Drei Polizeibeamte leicht verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Jugendlicher verletzt drei Personen - Polizei dankt Zeugen für Zivilcourage ++

Sottrum. Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, nachdem ein 16-jähriger Jugendlicher auf offener Straße randaliert und zwei Mädchen im Kindesalter durch Tritte und Schläge leicht verletzt haben soll.

Nach derzeitigem Stand soll der Jugendliche zuvor eine 31-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Straße Lienworth unvermittelt getreten und ebenfalls leicht verletzt haben.

Der Beschuldigte flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizeikräften gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 16-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde anschließend in medizinische Betreuung übergeben.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeuginnen und Zeugen für ihr beherztes Eingreifen und ihre gezeigte Zivilcourage. Besonders hervorzuheben sind zwei Jugendliche, die den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei im Blick behielten und den Einsatzkräften entscheidende Hinweise zu seinem Aufenthaltsort gaben. Ebenfalls unterstützte ein zufällig privat vor Ort befindlicher Polizeibeamter aus einem anderen Bundesland bei der Ergreifung des Beschuldigten.

++ Verkehrsunfallflucht endet in Widerstand - Drei Polizeibeamte leicht verletzt ++

Bremervörde. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden bei einem Polizeieinsatz im Middelweg drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen 23.17 Uhr meldete ein Zeuge einen Pkw, der in Schlangenlinien und ohne Kennzeichen gefahren sein soll und bereits auf einer Felge unterwegs gewesen sei. Nach derzeitigem Stand überfuhr das Fahrzeug einen Gehweg und kollidierte mit einer Hecke und stieß mit mehreren abgestellten Fahrzeugen zusammen. Anschließend setzte der Fahrer oder die Fahrerin die Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Auf einer Strecke von rund sieben Kilometern hinterließ der Pkw Schleifspuren auf der Fahrbahn.

Die Spur führte die Einsatzkräfte schließlich zu dem beschädigten Fahrzeug und drei Beschuldigten im Alter von 23, 26 und 34 Jahren (2 Männer, eine Frau). Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben machten, wurde gegen alle drei der Verdacht der Verkehrsunfallflucht eröffnet.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass die drei Personen möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Zur Beweissicherung ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme von Blutproben an.

Gegen die polizeilichen Maßnahmen leisteten alle drei Beschuldigten erheblichen Widerstand. Der 23-Jährige trat und schlug nach den Einsatzkräften und versuchte sich mit Kopfstößen gegen seine Festnahme zu wehren. Dabei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig.

Gegen die drei Beschuldigten wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

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