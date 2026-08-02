Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Mann mit Schlagstock sorgt für Polizeieinsatz in Rotenburg - Polizeibeamter leicht verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten einen Mann, der im Bereich der Straße An den Wiedauwiesen mit einem Schlagstock unterwegs sein soll.

Nach derzeitigem Stand eskalierte die Situation wenig später im Bereich der Stadtkirche. Dort ging der 38-jährige Mann zu einem stehenden Pkw und schlug ohne erkennbaren Grund mehrfach mit dem Schlagstock gegen einen Außenspiegel sowie eine Fensterscheibe. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Frauen im Alter von 25, 28 und 50 Jahren sowie ein zwölfjähriges Kind. Körperlich verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Anschließend soll der Mann eine der Frauen beleidigt und eine vorbeifahrende E-Scooter-Fahrerin bedroht haben. Danach setzte er seinen Weg in Richtung Stadtbibliothek fort.

Dort trafen eintreffende Polizeikräfte auf den 38-jährigen und forderten ihn mehrfach auf, den Schlagstock fallen zu lassen. Nachdem er dieser Aufforderung nicht nachkam, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der Mann konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig.

Gegen den 38-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Bedrohung, mehrerer Beleidigungen, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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