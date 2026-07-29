Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrgast bei Gefahrenbremsung verletzt - Polizei sucht Zeugen ++ Zeugen nach Beleidigung in der Rotenburger Innenstadt gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Fahrgast bei Gefahrenbremsung verletzt - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg. Bereits am 24.07.2026 gegen 9.40 Uhr kam es in der Nödenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast eines Bürgerbusses verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vom Parkplatz des Ronolulu auf die Nödenstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des herannahenden Bürgerbusses. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein.

Hierdurch stürzte ein 68-jähriger Fahrgast im Bus und erlitt eine Kopfplatzwunde. Der verursachende Pkw wird als blauer Kleinwagen beschrieben. Näheres ist nicht bekannt.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Insbesondere eine Frau, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bürgerbus befand und diesen noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261 9470 entgegen.

++ Zeugen nach Beleidigung in der Rotenburger Innenstadt gesucht ++

Rotenburg. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Vorfall, der sich gestern gegen 11.00 Uhr in der Rotenburger Innenstadt (vor Hausnummer 49) ereignet haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß eine 23-jährige Frau auf einer Bank und beobachtete ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau im Rollstuhl. Da sie die Wortwahl des Mannes als unangebracht empfand, sprach sie ihn darauf an.

Der Mann soll daraufhin die 23-Jährige beleidigt haben. Die Frau erstattete Anzeige. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei insbesondere die Person, die den Rollstuhl geschoben hat, sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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