Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich

Mechernich-Lückerath (ots)

Ein 72-jähriger Mann aus Kreuzau befuhr am Samstag (25. Juli) gegen 14:50 Uhr mit seinem Motorrad, in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern, die Landstraße 169 von Lückerath in Richtung Strempter Heide. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Der Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde sichergestellt und eine Unfallanzeige gefertigt.

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