PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich

Mechernich-Lückerath (ots)

Ein 72-jähriger Mann aus Kreuzau befuhr am Samstag (25. Juli) gegen 14:50 Uhr mit seinem Motorrad, in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern, die Landstraße 169 von Lückerath in Richtung Strempter Heide. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Der Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde sichergestellt und eine Unfallanzeige gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 07:45

    POL-EU: Findling stoppt Trunkenheitsfahrt

    Zülpich (ots) - Eine 24-jährige Frau aus Zülpich befuhr am frühen Samstagmorgen (25. Juli) um 04:11 Uhr mit ihrem PKW den Bachsteinweg in Zülpich. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte zunächst mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend drehte sich ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn und rutschte dadurch mit dem Heck gegen ein Verkehrszeichen und einen Findling. Dies führte dazu, dass der PKW ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 07:44

    POL-EU: Kollision zwischen Aufsitzrasenmäher und LKW

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Freitag (24. Juli) bearbeitete um 15:35 Uhr ein 56-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Aufsitzrasenmäher einen Grünstreifen am Fahrbahnrand der Heinrich-Barth-Straße in Höhe der Hausnummer 28 in Großbüllesheim. Hierbei geriet er beim Rangieren auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 49-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem LKW mit Anhänger an der Hausnummer 28 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren