Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pkw überschlägt sich nach Vorfahrtsverstoß - Fahrer leicht verletzt ++ Vier Kennzeichen gestohlen - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Pkw überschlägt sich nach Vorfahrtsverstoß - Fahrer leicht verletzt ++

Sottrum. Am Freitag gegen 11.30 Uhr kam es an der Einmündung der Straße Lienworth auf die B 75 zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrer.

Nach derzeitigem Stand bog ein 71-jähriger Fahrer eines Volvo von der Straße Lienworth auf die B 75 (Bremer Str.) ein und übersah dabei den von links kommenden und bevorrechtigten Skoda eines 32-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Skoda und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 32-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, da zunächst die Befürchtung bestand, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein könnte. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Bericht der Feuerwehr samt Bild: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6325352

++ Vier Kennzeichen gestohlen - Polizei sucht Zeugen ++

Visselhövede. In der Zeit von Freitag, 31. Juli, 11.00 Uhr, bis Samstag, 1. August, 12.00 Uhr, wurden der Polizei vier Diebstähle hinterer Kennzeichen von geparkten Pkw gemeldet.

Die Fahrzeuge waren in der Schäferstraße, Bahnhofsstraße und Am Rohlmannshof abgestellt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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