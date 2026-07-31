Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall auf der B75 in Sottrum

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Sottrum (ots)

Am Freitagmittag wurden die Feuerwehren Sottrum und Hassendorf zu einem Verkehrsunfall auf der B75 in der Ortsdurchfahrt Sottrum alarmiert. Auf Höhe einer ortsansässigen Tankstelle waren zwei Pkw zusammengestoßen. Laut erster Meldung sollte sich eines der Fahrzeuge auf dem Dach befinden und eine Person eingeklemmt sein.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Lage glücklicherweise nicht. Zwar war eines der beteiligten Fahrzeuge tatsächlich auf dem Dach zum Liegen gekommen, eine Person war jedoch nicht eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sottrum unterstützten anschließend bei den Aufräumarbeiten sowie der Verkehrsregelung. Mithilfe des Rüstwagens wurde das auf dem Dach liegende Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt und anschließend aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich verbracht.

Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Zur Schadenshöhe sowie zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu werden von der Polizei geführt.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren der Gemeindebrandmeister, der Rettungsdienst, eine Notärztin, die Polizei sowie Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Sottrum.

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