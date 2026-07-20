Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Katze aus Schornstein befreit

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Visselhövede (ots)

Zu einer Tierrettung wurde die Feuerwehr am frühen Montagmorgen, 20. Juli 2026, um 05:58 Uhr alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort "TH1 - Tierrettung" ging die Meldung ein, dass sich eine Katze in einem Schornstein eines Mehrfamilienhauses befinden sollte.

Nach dem Eintreffen verschafften sich die Einsatzkräfte zunächst von der Schornsteinöffnung aus einen Überblick. Mithilfe einer Taschenlampe wurde die Lage des Tieres überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Katze im unteren Bereich des Schornsteins befand.

Die einzige Revisionsklappe des Schornsteins befand sich in einer derzeit unbewohnten Wohnung des Mehrfamilienhauses. Um Zugang zu erhalten, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltfrei.

Über die Revisionsklappe konnte die Katze anschließend mit Unterstützung ihres Halters aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme konnten keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt werden.

Wie die Katze in den Schornstein gekommen ist, ist unklar.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

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