Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Heißgelaufene Lkw-Bremse sorgt für Feuerwehreinsatz auf der A1

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Sottrum/A1 (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Sottrum zu einem gemeldeten Lkw-Brand auf der Autobahn A1 alarmiert. Kurz vor der Ausfahrt Bockel sollte ein Lkw-Auflieger im Bereich der Achsen brennen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Fahrer des mit Palmöl beladenen Sattelaufliegers bereits vorsorglich die Zugmaschine vom Auflieger abgekoppelt. Die Erkundung ergab, dass kein offenes Feuer ausgebrochen war. Ursache der Rauchentwicklung war eine heiß gelaufene Bremse am Auflieger.

Die Einsatzkräfte kühlten die betroffene Bremse mit ausreichend Löschwasser ab und verhinderten so eine weitere Brandausbreitung. Im Einsatz waren die Feuerwehr Sottrum und Ottersberg sowie die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde Sottrum. Ebenfalls vor Ort war der stellvertretende Gemeindebrandmeister. Insgesamt waren sieben Einsatzfahrzeuge mit 34 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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