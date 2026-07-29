Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwellbrand auf Truppenübungsplatz - Feuerwehren verhindern Ausbreitung

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Seedorf (ots)

Ein Schwellbrand auf dem Truppenübungsplatz der Kaserne hat am Mittwochvormittag den Einsatz mehrerer Feuerwehren erforderlich gemacht. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.

Für die Löschwasserversorgung stellte die Bundeswehr Wasser aus einem Tankcontainer mit einem Fassungsvermögen von 9.000 Litern zur Verfügung. Zusätzlich unterstützte ein ortsansässiger Landwirt die Einsatzkräfte mit einem Güllefass, das rund 20.000 Liter Wasser bereitstellte.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Zeven, Heeslingen, Seedorf sowie der Einsatzleitwagen aus Selsingen. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den Schwellbrand zügig unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

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