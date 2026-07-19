Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW stürzt in den Oste-Hamme-Kanal - Fahrer bleibt unverletzt

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Findorf (ots)

Am Samstag, den 18. Juli, wurden die Ortsfeuerwehren Findorf und Karlshöfen gegen 18:30 Uhr in die Findorfer Straße alarmiert.

Gemeldet war ein PKW, der in den Kanal gestürzt sein sollte. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein blauer VW Polo lag in Seitenlage im Oste-Hamme-Kanal. Die Fahrerseite befand sich unter Wasser, die Airbags des Fahrzeugs hatten ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Fahrer bereits selbstständig und unverletzt aus seinem Fahrzeug befreit.

Da die Gefahr bestand, dass Betriebsstoffe aus dem verunfallten Fahrzeug in den Kanal austreten, wurde der Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Gnarrenburg mit Ölsperren sowie die Rufbereitschaft des Wasserwirtschaftsamtes nachalarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde eine Ölsperre im Kanal ausgelegt, um eine mögliche Ausbreitung von Kraftstoff oder Öl zu verhindern.

Nach dem Eintreffen des Abschleppunternehmens unterstützte die Feuerwehr bei der Bergung des Fahrzeugs. Diese gestaltete sich aufgrund der exponierten Lage des PKW schwierig. Das vollgelaufene Fahrzeug musste mit dem zusätzlichen Gewicht des Wassers geborgen werden. Bevor es angehoben werden konnte, musste es zunächst wieder in eine waagerechte Position gebracht werden. Auch während des Umlagerns bestand weiterhin die Gefahr austretender Betriebsstoffe. Nach Abschluss der Bergung konnte keine Verunreinigung des Gewässers festgestellt werden. Abschließend wurden noch letzte Wrackteile durch die Feuerwehr aus dem Kanal geborgen.

Nach rund vier Stunden war der Einsatz für alle beteiligten Kräfte beendet.

Zur Unfallursache kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

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