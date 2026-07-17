Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Presse auf Feld in Vollbrand

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Tiste OT Burgsittensen (ots)

Gegen 18.20 Uhr am Freitagabend ist auf einem Feld nahe der Landesstraße 142, zwischen dem Tister Ortsteil Burgsittensen und Vaerloh im Bereich der Kreisgrenze zum Landkreis Harburg, eine Heupresse in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die landwirtschaftliche Maschine bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Tiste, Sittensen und Wistedt (LK Harburg) rückten zur Brandbekämpfung aus. Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Löscharbeiten auf. Da die Flammen bereits auf eine angrenzende Weidefläche übergegriffen hatten, musste auch diese abgelöscht werden, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Im Verlauf wurde Löschschaum eingesetzt da die Flammen immer wieder aufloderten. Parallel wurden Kontrollen mit der Wärmebildkamera durchgeführt.

Während des Einsatzes verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Eine besondere Herausforderung stellte ein Feuerwehrfahrzeug dar, das während des Einsatzes versehentlich in einen Graben geriet. Mithilfe mehrerer Traktoren konnte das Fahrzeug dankenswerterweise aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Brandursache ist unklar und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

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