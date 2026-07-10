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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hemer (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Frönsberger Straße sucht die Polizei nach dem Verursacher und Zeugen des Vorfalls.

Ein dort geparkter schwarzer Renault Megane Scenic wurde zwischen 10.35 Uhr und 14.10 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der flüchtige Fahrer vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Renaults. Dabei wurde der hintere linke Radlauf deutlich verschrammt. Mehrere hundert Euro Schaden sind zu verbuchen.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache in Hemer unter der Telefonnummer 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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