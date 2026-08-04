Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen nach Unfallflucht in Wilstedt gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Wilstedt. Gestern zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Fahrer eines E-Rollers leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach derzeitigem Stand fuhr der oder die bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Geländewagens von der Bahnhofstraße über die Hauptstraße in die Molkereistraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden 52-jährigen E-Roller-Fahrers.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 52-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des Geländewagens setzte die Fahrt pflichtwidrig fort.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tarmstedt unter 04283 95518-0 oder beim Polizeikommissariat Zeven (24/7) unter 04281 9592-0 zu melden.

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