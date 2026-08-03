Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wilstedt: Zeugen nach gefährlicher Fahrweise gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Wilstedt. Bereits am 30.07.2026 gegen 23.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Pkw-Fahrerin, die durch eine auffällig unsichere Fahrweise aufgefallen war. Einsatzkräfte konnten wenig später eine 79-jährige Frau am Steuer eines gelben Renault Twingo antreffen und kontrollieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau von Grasberg in Richtung Wilstedt unterwegs und soll dabei wiederholt in Schlangenlinien gefahren sein. In Wilstedt mussten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge aufgrund ihrer Fahrspurüberschreitungen ausweichen.

Anschließend setzte sie ihre Fahrt über die Buchholzer Straße in Richtung Buchholz fort. Auch dort sollen mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausgewichen sein. Besonders zwischen Vorwerk und Quelkhorn soll die 79-Jährige so weit mittig auf der Fahrbahn gefahren sein, dass ein entgegenkommender Traktor auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die dem gelben Renault Twingo ausweichen mussten, sich bei der Polizeistation Tarmstedt unter 04283 955180 oder der Polizei Zeven (24/7) unter 04281 9592-0 zu melden.

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