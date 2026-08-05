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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Korrektur zur Pressemitteilung "Zeugen nach Körperverletzung gesucht"

Rotenburg (Wümme) (ots)

Visselhövede. In unserer Pressemitteilung vom heutigen Tage zur Körperverletzung eines Radfahrers ist uns ein Fehler unterlaufen.

Die Tat ereignete sich an der Einmündung der Celler Straße zur Straße "Im Winkel" und nicht, wie irrtümlich berichtet, an der Einmündung zur Straße "Auf der Loge".

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und die Korrektur bei der Berichterstattung zu berücksichtigen.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_rote
nburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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