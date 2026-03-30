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Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch durchs Küchenfenster - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stresemannstraße und bittet um Zeugenhinweise.

Als eine 72-jährige Bochumerin am Samstag, 28. März, gegen 20.45 Uhr verdächtige Geräusche aus der Küche hörte und nachsah, traf sie auf einen mutmaßlichen Einbrecher, der sich von außen am Fenster zu schaffen machte. Der Mann ergriff die Flucht.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 m groß, dunkel gekleidet, Kapuze ins Gesicht gezogen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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