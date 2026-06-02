Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Flucht

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Bruchweiler (ots)

Am 01.06.2026 gegen 21:00 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich der L 160 und K 52 zwischen den Ortslagen Morbach und Bruchweiler ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei nahm ein blauer PKW beim Einfahren von der K 52 in den Einmündungsbereich der L 160 in Richtung Morbach dem sich auf der L 160 befindlichen und bevorrechtigten PKW (Audi A3)die Vorfahrt. Nur aufgrund besonderer Reaktionsschnelligkeit und Ausweichgeschicklichkeit konnte der Fahrer des Audi durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem blauen PKW verhindern. Infolge des Ausweichmanövers verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam an einem angrenzenden Baum auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und musste im Klinikum Idar-Oberstein behandelt werden.

Der Fahrer des verunfallten PKW und ein weiterer Verkehrsunfallzeuge beschreiben den flüchtigen PKW als ein größeres, blaues Fahrzeug, vermutlich SUV. Dieser setzte seine Fahrt nach dem Unfall unvermittelt in Richtung Morbach fort und war in einer direkt eingeleitet Fahndung nicht mehr anzutreffen. Da es zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge kam, ist kein Schaden an diesem Pkw zu erwarten.

Der Sachschaden am Audi des Geschädigten liegt im unteren 5-stelligen Bereich.

Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw vorübergehend gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht.

Zeugen aber auch insbesondere der Fahrer des flüchtigen PKW werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle bzw. der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

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