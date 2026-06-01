Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr

Berschweiler (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer beanzeigte im Nachgang eine Nötigung auf der L 348 zwischen Baumholder und Freisen. Als Tatzeit wurde der 30.05.2026 gegen 16:15 Uhr genannt. Hierbei wäre ein rot/orangener BMW dem davor fahrenden Fahrzeug sehr nah aufgefahren und hätte hierbei auch öfter die Lichthupe betätigt. Bei Berschweiler hätte der BMW dann über eine Sperrfläche überholt und die Fahrerin hätte dabei den Überholten noch mit einer Geste beleidigt. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalls melden.

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