Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Zeugen nach ungeklärtem Vorfall in Idar

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein, Stadtteil Idar (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 29. Mai, auf Freitag, 30. Mai, besuchte ein 56-jähriger Mann aus Idar-Oberstein eine Gaststätte im Stadtteil Idar. Nach eigenen Angaben verabschiedete er gegen 2 Uhr eine bislang unbekannte Bekannte und machte sich anschließend zu Fuß auf den Heimweg in Richtung Ida-Purper-Straße. Gegen 4 Uhr kam der Mann nach eigenen Angaben kurz vor seiner Wohnanschrift auf dem Boden liegend wieder zu sich. Dabei stellte er fest, dass seine Umhängetasche samt Inhalt, unter anderem sein Mobiltelefon und seine Schlüssel, fehlte. Die zunächst vermisste Umhängetasche des Mannes wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Die genauen Umstände des Geschehens sind jedoch weiterhin unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Nacht Beobachtungen im Bereich des Heimwegs des Mannes gemacht haben oder Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden. Insbesondere wird die bislang unbekannte Bekannte des 56-Jährigen gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen, da sie möglicherweise wichtige Hinweise zum Geschehen geben kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell