Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Bereich Trimmelter Hof

Kohlenstraße - Zeugen gesucht!

Trier (ots)

Am 31.05.2026 kam es zwischen 16:00 und 17:00 Uhr im Bereich zwischen dem Trimmelter Hof und der Kohlenstraße in Trier, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Bislang ist lediglich bekannt, dass ein schwarzer PKW mit einem Fahrradfahrer kollidiert sein soll. Der PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall, sowie dem flüchtigen schwarzen PKW geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier unter der 0651/98344150 entgegen.

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