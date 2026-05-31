Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: unbefugtes Eindringen in Sportlerheim

Heidenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 29.05.2026, gegen 21:00 Uhr bis zum heutigen Vormittag, dem 31.05.2026, sind bislang unbekannte Täter unbefugt in das Sportlerheim des Sportplatzes in Heidenburg eingedrungen. Zu einem Diebstahl von Wertgegenständen sei es nach aktuellem Stand aber nicht gekommen. Es können seitens hiesiger Dienststelle Spuren gesichert werden, welche durch die unbekannten Täter hinterlassen wurden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen, dreistelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

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