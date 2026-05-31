Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht am LIDL-Parkplatz

Birkenfeld (ots)

Am 31.05.2026 kam es im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Zu dem Verkehrsunfall kam es in der Wasserschiederstraße 44 in Birkenfeld, auf dem dortigen LIDL-Kundenparkplatz, bei welchem ein blauer PKW der Marke Opel beschädigt wurde. An dem PKW entstand ein Sachschaden an der kompletten rechten Fahrzeugseite. Vermutlich geschah dies in Zuge eines Ein- oder Ausparkvorgangs. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Beobachtungen hinsichtlich dem zuvor geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

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