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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwarzer Mercedes kollidiert mit Bus und flüchtet

Geisfeld (ots)

Am Freitag, dem 29.05.2026 kam es gegen 13:15 Uhr auf der K98 zwischen Königsfeld und Geisfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Reisebus wurde durch eine schwarzen PKW Daimler Benz Kombi in Höhe der dortigen Kapelle überholt. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der PKW beim Einscheren vor dem Reisebus ins Schlingern und bremste bis zum Stillstand ab. Der Reisebus bremste ebenfalls sofort ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß auf Grund des geringen Abstandes nicht verhindern. Der Fahrer des schwarzen Daimler Benz Kombi verweigerte eine polizeiliche Unfallaufnahme und entfernte sich in einer rasanten Fahrweise von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Geisfeld. Auf dem Fahrzeug soll ein gelbes Kennzeichen angebracht gewesen sein, ob es sich dabei um ein niederländisches oder luxemburgisches Kennzeichen handelte ist nicht bekannt. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche Person, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, mit rötlichem Vollbart und rötlichen kurzen Haaren gehandelt haben. Dieser war mit einer Bermudahose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Absender
Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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