PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Junger Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab

POL-PDTR: Junger Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab
  • Bild-Infos
  • Download

Osburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026 gegen 23:20 Uhr, kam es auf der L151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler (Gemarkung Osburg) zu einem Verkehrsunfall. Beim Befahren einer Rechtskurve kam ein 18-jähriger Pkw-Führer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam schließlich in einem schwer zugänglichen Böschungsbereich zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden. Aufgrund der Lichtverhältnisse und der Unübersichtlichkeit der Unfallstelle wurde die L151 im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 01:50 Uhr zwei Mal temporär für die Unfallaufnahme und die Bergung des PKWs gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Absender
Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 05:59

    POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf der B 51 bei Newel - Mehrere Leichtverletzte

    Trier (ots) - Am Freitag, den 23.05.2026, kam es gegen 23:55 Uhr auf der B 51 im Bereich der Anschlussstelle Newel zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm als Geisterfahrer die Auffahrt der Anschlussstelle Newel/Olk in Fahrtrichtung Bitburg. Im weiteren ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 03:35

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht K66 Rhaunen - Zeugen gesucht!

    Rhaunen (ots) - Am 27.05.2026 kam es gegen 14:10 Uhr auf der K66 zu einem Verkehrsunfall (Nähe der Hochwälderhöfe Rhaunen). Hierbei befuhr ein weißer Mercedes die K 66 in Fahrtrichtung Rhaunen. In einer Rechtskurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. Durch den Verkehrsunfall wurde das gesamte linke Rad des Anhängers des geschädigten ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 23:48

    POL-PDTR: Brand eines Mehrfamilienhauses in Hoppstädten-Weiersbach

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - In den Abendstunden des 29. Mai wird die Polizei Birkenfeld sowie die Rettungsleitstelle in Trier durch aufmerksame Bürgerinnen und Bürger über eine starke Rauchentwicklung in der Schulstraße in Hoppstädten-Weiersbach in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Kräfte der Feuerwehren sowie der Polizei befand sich der Dachstuhl eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren