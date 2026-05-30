Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf der B 51 bei Newel - Mehrere Leichtverletzte

Trier (ots)

Am Freitag, den 23.05.2026, kam es gegen 23:55 Uhr auf der B 51 im Bereich der Anschlussstelle Newel zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm als Geisterfahrer die Auffahrt der Anschlussstelle Newel/Olk in Fahrtrichtung Bitburg. Im weiteren Verlauf kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, darunter zwei Kleinkinder, erlitten nach aktuellem Stand leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit infolge des Konsums von Betäubungsmitteln ergaben, wurde bei dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 51 für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte über die Anschlussstellen abgeleitet werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Newel, zwei Rettungswagen, die Straßenmeisterei Trierweiler sowie drei Fahrzeuge der Polizeiinspektion Trier mit insgesamt drei Streifenwagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell