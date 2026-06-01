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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Morbach (ots)

Am Montag, dem 01.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Der PKW der Geschädigten war auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, Bremerwiese 2, 54497 Morbach, abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte vermutlich beim Öffnen von einer der Türen der Beifahrerseite einen Schaden am PKW der Geschädigten. Beim Verursacher dürfte es sich um einen roten PKW gehandelt haben. Es konnten Lackspuren gesichert werden. Die Schadenshöhe dürfte sich im mittleren dreistelligen Bereich befinden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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