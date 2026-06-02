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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Jugendzentrum von Wincheringen

Wincheringen (ots)

Am 31.05.2026 Uhr haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:00 und 19:30 die Tür des Getränkelagers des Jugendraums in Wincheringen, Zum Weiher, aufgebrochen und zahlreiche Getränkekisten entwendet. Zudem wurden weitere Türen des Jugendheims und der Ortsgemeinde Wincheringen an der gleichen Örtlichkeit aufgebrochen bzw. wurde versucht diese aufzubrechen. Personen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am Jugendzentrum Wincheringen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PHK Morgen, Bezirksbeamter PI Saarburg
Telefon: 06581/9155-35
https://s.rlp.de/PDTrier
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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