Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B71 ++ Autobahnpolizei stoppt zwei alkoholisierte Fahrer ++ Zeugen nach Unfallflucht auf Volksbank-Parkplatz gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B71 ++

Rotenburg. Gestern gegen 13.15 Uhr kam es auf der B71 im Kurvenbereich nahe des Hirtenwegs zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter.

Nach derzeitigem Stand geriet ein 63-jähriger Fahrer eines Daimler mit seiner 95-jährigen Mitfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Daimler-Transporter, der von einem 67-Jährigen geführt wurde. In dem Transporter befand sich zudem eine 63-jährige Mitfahrerin.

Alle vier Beteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B71 musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro beziffert.

++ Autobahnpolizei stoppt zwei alkoholisierte Fahrer ++

BAB 1/Elsdorf. Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten gestern Morgen gegen 6.12 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen einen Sattelzug. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des 35-jährigen Kraftfahrers. Ein Atemalkoholtest ergab 0,76 Promille. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierten die Beamten ebenfalls auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw mit Anhänger. Der 54-jährige Fahrer stand mit 2,44 Promille in der Atemluft deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

++ Zeugen nach Unfallflucht auf Volksbank-Parkplatz gesucht ++

Tarmstedt. Gestern gegen 9.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Volksbank in der Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Stand wurde ein geparkter Geländewagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tarmstedt unter 04283 95518-0 oder beim Polizeikommissariat Zeven unter 04281 9592-0 zu melden.

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