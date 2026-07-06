Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Wohnungsbrand in Frankfurter Straße: Eine Person verstorben

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Am heutigen Montagmittag gegen 12:20 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Kassel, nahe der Heinrich-Heine-Straße, gemeldet. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses in Brand geraten. Mehrere Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr nach draußen gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten fanden die eingesetzten Polizisten in der Wohnung eine leblose Person auf, für die leider jede Hilfe zu spät kam. Das Geschlecht und die Identität der verstorbenen Person sind bislang noch nicht geklärt.

Weitere Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden nun von der Kasseler Kripo geführt.

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