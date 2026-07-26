Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 24.07.2026 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.07.2026 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Nacht zu Sonntag kurz vor Mitternacht bei einem 40- jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Er pustete 1,44 Promille, sodass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zudem räumte er regelmäßigen Konsum von Kokain ein. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Wenige Stunden später fiel den Polizeibeamten erneut ein Pkw auf, der durch seine Fahrweise beinahe mehrfach Unfälle verursacht hätte. Bei der Überprüfung des 30-jährigen Fahrzeugführers wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille festgestellt. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Etwas schmerzhafter endete die Fahrt für einen 55-jährigen Buchholzer, der alkoholisiert mit seinem E-Scooter alleinbeteiligt stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Jesteburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer wurde durch seine auffällige und riskante Fahrweise der Polizei gemeldet. Bei einer polizeilichen Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Amphetamine festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Auch ihm droht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Buchholz - Einbruchsdiebstahl in Restaurant

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter durch ein Fenster ins Restaurant in der Hamburger Straße und entwendeten dort aus der Kasse ca. 400EUR Bargeld. Wie die Täter es geschafft haben das Fenster zu öffnen ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Garstedt - brennende Strohballen

Am Samstagnachmittag gerieten aus unbekannten Gründen Strohballen auf einem Anhänger in Brand. Dabei erlitt der Fahrzeugführer des Gespanns Brandverletzungen. Der Anhänger konnte rechtzeitig vom Traktor gelöst werden, so dass an diesem kein Schaden entstand. Der Anhänger jedoch konnte von der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. An ihm entstand Totalschaden.

Winsen (Luhe) - Trunkenheitsfahrt

Beamten des Polizeikommissariats Winsen (Luhe) bemerkten am Samstag gegen 11:00 Uhr während der Streifenfahrt eine 33-jährige Fahrzeugführerin, von der sie wussten, dass ihre Fahrerlaubnis erst vor kurzem vorläufig entzogen worden war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Winsenerin zudem unter Alkoholeinfluss stand.

Winsen (Luhe) - Schlägerei mit Reizgas und Schlagstock

Gegen 02:30 Uhr kam es am Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Eckermannstraße zu einer Schlägerei mit vier beteiligten 18 bis 23 -jährigen, männlichen Personen. Dabei wurden auch Reizgas und ein Schlagstock eingesetzt. Zumindest eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

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