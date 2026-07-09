Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der A40 bei Dorstfeld: Polizisten stellen Führerscheine sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0574

Am Mittwochabend (8. Juli 2026) beobachteten zivile Einsatzkräfte ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der A40 bei Dorstfeld in Richtung Dortmund. Beide Autofahrer konnten gestellt werden.

Gegen 22:45 Uhr stellten Einsatzkräfte in einem zivilen Einsatzfahrzeug ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der A40 bei Dorstfeld fest und nahmen die Verfolgung auf.

Zwei 24 und 28 Jahre alte BMW-Fahrer aus Dortmund befuhren die A40 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf Höhe der Anschlussstelle Dorstfeld fuhren die Fahrzeuge direkt nebeneinander und die Fahrer nahmen offenbar Blickkontakt auf.

Anschließend beschleunigten beide stark und zeitgleich auf bis zu 140 km/h. An der nächsten Anschlussstelle Barop befanden sich die Fahrzeuge weiterhin direkt nebeneinander und beschleunigten erneut zeitgleich.

Die Fahrt erstreckte sich bis zum Ausbauende der A 40, die dann an der Anschlussstelle Wittekindstraße in den innerstädtischen Bereich übergeht. Im innerstädtischen Bereich bremsten die beiden Fahrzeuge aufgrund eines fest installierten Radarmessgeräts ab.

Anschließend beschleunigten sie wieder nebeneinander auf 90 km/h und bremsten nur aufgrund der Verkehrslage ab.

An der Baurat-Marx-Allee konnte der 24-jährige Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer des anderen BMW flüchtete zunächst. Durch weitere Ermittlungen konnte der 28-Jährige an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Die Führerscheine der beiden Fahrer wurden beschlagnahmt.

Gegen beide wird nun ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Erkenntnissen zufolge kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

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