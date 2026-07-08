Polizei Dortmund

POL-DO: In der Nacht auf Samstag: 27-Jährige stirbt nach Unfall auf der Viktoriastraße in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0570

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Juli) zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin. (Lfd. Nr.: 0544 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6308089)

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere werden Personen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Lünen unter Tel.: 0231/132-3121 entgegen.

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