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Polizei Dortmund

POL-DO: In der Nacht auf Samstag: 27-Jährige stirbt nach Unfall auf der Viktoriastraße in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0570

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Juli) zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin. (Lfd. Nr.: 0544 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6308089)

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere werden Personen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Lünen unter Tel.: 0231/132-3121 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Carina Dupont
Telefon: 0231/132-1037
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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