Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw verliert über 100 volle Bierkisten: Noch bis in die Mittagsstunden Verkehrseinschränkungen im Kamener Kreuz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0572

Nach einem Lkw-Unfall auf der A1 (Fahrtrichtung Bremen) im Autobahnkreuz Kamen am heutigen Donnerstagmorgen (9. Juli) um 4 Uhr kommt es noch bis heute Mittag zu Verkehrseinschränkungen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw-Fahrer im Kreisel Oberhausen unterwegs, als er in der Kurve aus bisher ungeklärter Ursache 100 bis 150 Bierkisten (Vollgut) verlor. Er touchierte die Schutzplanke, die Bierkisten verteilten sich auf der Fahrbahn. Deshalb ist der Kreisel Oberhausen voraussichtlich bis heute Mittag gesperrt.

Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt, im Anschluss aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

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