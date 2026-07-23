Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Lkw brennt vollständig aus- Hoher Sachschaden/ keine Verletzten

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Seevetal/ BAB 1 (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 09 Uhr, bemerkte der 28-jährige Fahrer eines rumänischen Sattelzuges Brandgeruch in seiner Fahrerkabine. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Gespann auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen, etwa in Höhe Seevetal. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen und verließ das Führerhaus. Dabei bemerkte er offene Flammen im vorderen Bereich der Zugmaschine. Das Feuer breitete sich rasant über die Zugmaschine bis zum Auflieger aus. Auch die geladene Ladung, Kakaobohnen, gerieten dabei in Brand. Die alarmierten Feuerwehren aus Hamburg- Harburg und Seevetal konnten das Feuer unter Einsatz von Löschschaum nach einiger Zeit unter Kontrolle bringen. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten, zu denen auch ein Radlader zur Bergung und Löschung der Ladung nachgeordert werden musste, blieb die BAB 1 in Höhe des Einsatzortes für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Norden konnte dann gegen Mittag wieder freigegeben werden. In Richtung Süden bleibt die A1 im betroffenen Bereich voraussichtlich noch bis in die Abendstunden voll gesperrt. Neben den Schäden an dem Sattelzug und der Ladung ist auch die Fahrbahn stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren 6-Stelligen Bereich beziffert. Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

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