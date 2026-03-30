Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeibeamter verhindert Einbruch

Hamm-Herringen (ots)

Ein in seiner Freizeit befindlicher Polizeibeamter verhinderte am Sonntag, 29. März, gegen 15.20 Uhr einen Einbruch an der Ostfeldstraße.

Der Polizist beobachtete wie 32-jähriger Mann aus Hamm die Scheibe eines leerstehenden Einfamilienhauses einschlug. Als er ihn ansprach flüchtete der Einbrecher zu Fuß.

Sofort hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei konnten den polizeibekannten 32-Jährigen wenig später nach erneuter Kontaktaufnahme des Kollegen auf der Neufchateaustraße antreffen und festhalten.

Im Anschluss musste er die Einsatzkräfte zum Polizeipräsidium begleiten. (ds)

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