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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeibeamter verhindert Einbruch

Hamm-Herringen (ots)

Ein in seiner Freizeit befindlicher Polizeibeamter verhinderte am Sonntag, 29. März, gegen 15.20 Uhr einen Einbruch an der Ostfeldstraße.

Der Polizist beobachtete wie 32-jähriger Mann aus Hamm die Scheibe eines leerstehenden Einfamilienhauses einschlug. Als er ihn ansprach flüchtete der Einbrecher zu Fuß.

Sofort hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei konnten den polizeibekannten 32-Jährigen wenig später nach erneuter Kontaktaufnahme des Kollegen auf der Neufchateaustraße antreffen und festhalten.

Im Anschluss musste er die Einsatzkräfte zum Polizeipräsidium begleiten. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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