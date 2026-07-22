Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Exhibitionist belästigt Frau ++ Landkreis Harburg - Diesel von Baustellen gestohlen

Maschen (ots)

Am Dienstag, 21.07.2026, gegen 17:20 Uhr, wurde eine 22jährige Frau aus Hamburg von einem Zeugen angesprochen, der sie auf eine männliche Person hinwies, die nackt in einem Gebüsch liegend sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und die Frau dabei intensiv anstarrte. Stattgefunden hat der Vorfall am Maschener See in der Hörstener Straße, Seevetal- Maschen. Südlich des dortigen Parkplatzes hatte die Frau in Badebekleidung auf der dortigen Grünfläche an dem See gelegen. Nachdem sie von dem unbekannten Zeugen auf das Verhalten des Mannes angesprochen wurde, hatte sie in Panik den Ort verlassen und ist zu ihrem Auto gelaufen. Der Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden. Eine Absuche des Nahbereiches führte nicht zum Antreffen des Mannes.

Landkreis Harburg - Diesel von Baustellen gestohlen

In der Nacht von Montag, 20.07.2026 auf Dienstag, 21.07.2026 haben bisher unbekannte Täter an verschiedenen Baustellen im Landkreis Harburg Diesel aus Baumaschinen entwendet. Auf einer Baustelle im Meyermannsweg in Hittfeld wurden aus einem Bagger etwa 350 Liter Diesel gestohlen. Gleich zwei Bagger waren das Ziel von bislang unbekannten Tätern auf einem Abrissgelände in der Straße Am Raifeisenplatz in Tostedt. Insgesamt wurden dort ca. 900 Liter Diesel abgesaugt und mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die zuständigen Dienststellen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise (Polizei Seevetal: 04105-6200 und die Polizei Tostedt: 04182-404270)

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