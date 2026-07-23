Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte verwüsten Holzhütte am See ++ Winsen- Polizei sucht Unfallverursacher

Rottorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit 17.- 22. Juli eine Holzhütte an dem See im Rottorfer Weg in Rottorf beschädigt. Die Täter randalierten offensichtlich auf dem gesamten Gelände. Die Glasscheiben der Hütte wurden eingeschlagen, eine komplette Wand herausgebrochen, diverses Mobiliar auf dem Grundstück verteilt und teilweise beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Marschacht unter 04176/948930 entgegen.

Winsen- Polizei sucht Unfallverursacher

Bereits am Dienstag, 21.07.2026, ereignete sich im Ilmer Weg in Winsen ein Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Ilmer Weg in Winsen. Der Fahrer eines BMW, der den Ilmer Weg aus Richtung Osttangente befuhr, passierte einen geparkten Opel Adam. In diesem Moment kam dem BMW- Fahrer ein schwarzer VW T-Roc entgegen, der außergewöhnlich weit auf der linken Fahrbahnseite fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der BMW- Fahrer nach rechts ausweichen und touchierte dabei den Außenspiegel des geparkten Opel Adam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrerin des VW T-Rock entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (04171/7960) zu melden.

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