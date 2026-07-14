Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

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Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Hannoversche Straße, dortiger Kreisverkehr

Mo., 13.07.2026, 11:50 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen.

Der 58-jährige aus Einbeck stammende Fahrzeugführer befuhr, gemeinsam mit seiner 57- jährigen Beifahrerin, die Markoldendorfer Straße in Richtung Hannoversche Straße. Nachdem der Fahrzeugführer mit seinem Pkw (Renault) den Kreisverkehr passierte, um auf die Hannoversche Straße einzubiegen überfuhr er, aus bislang unbekannter Ursache, die dortige Verkehrsinsel. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kollidierte mit einem Pkw, welcher verkehrsbedingt an der Kreuzung Walter-Poser-Straße an einer roten Ampel anhalten und warten musste.

Die 51-jährige Fahrzeugführerin eines Skodas, sowie ihr 18- jähriger Sohn wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Durch den Zusammenstoß, wurde der Skoda auf ein davorstehendes Taxi aufgeschoben. In dem Taxi befand sich neben dem 29- jährigen Fahrzeugführer auch noch ein 81- jähriger Fahrgast. Der Beifahrer wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt.

Durch den Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt und an der Unfallstelle sofort medizinisch versorgt. Im Anschluss begaben sich die Personen eigenständig in ärztliche Behandlung. Bis auf den Renault waren alle Fahrzeuge weiterhin fahrbereit. Der Renault erlitt durch den Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Insgesamt wird die Schadenhöhe auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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