PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

POL-NOM: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen
  • Bild-Infos
  • Download

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Hannoversche Straße, dortiger Kreisverkehr

Mo., 13.07.2026, 11:50 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen.

Der 58-jährige aus Einbeck stammende Fahrzeugführer befuhr, gemeinsam mit seiner 57- jährigen Beifahrerin, die Markoldendorfer Straße in Richtung Hannoversche Straße. Nachdem der Fahrzeugführer mit seinem Pkw (Renault) den Kreisverkehr passierte, um auf die Hannoversche Straße einzubiegen überfuhr er, aus bislang unbekannter Ursache, die dortige Verkehrsinsel. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kollidierte mit einem Pkw, welcher verkehrsbedingt an der Kreuzung Walter-Poser-Straße an einer roten Ampel anhalten und warten musste.

Die 51-jährige Fahrzeugführerin eines Skodas, sowie ihr 18- jähriger Sohn wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Durch den Zusammenstoß, wurde der Skoda auf ein davorstehendes Taxi aufgeschoben. In dem Taxi befand sich neben dem 29- jährigen Fahrzeugführer auch noch ein 81- jähriger Fahrgast. Der Beifahrer wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt.

Durch den Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt und an der Unfallstelle sofort medizinisch versorgt. Im Anschluss begaben sich die Personen eigenständig in ärztliche Behandlung. Bis auf den Renault waren alle Fahrzeuge weiterhin fahrbereit. Der Renault erlitt durch den Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Insgesamt wird die Schadenhöhe auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 08:29

    POL-NOM: Stromausfall nach Brand in Umspannwerk

    Northeim (ots) - 37574 Einbeck, OT Kreiensen/Greene, Montag, 13.07.2026, 02.07 Uhr GREENE (mil) - In der Nacht zu Montag den 13.07.2026 gingen mehrere Notrufe über einen Stromausfall aus den Bereichen Greene, Kreiensen und den umliegenden Ortschaften ein. Kurz darauf wurde ein Brand in einem Verteilerkasten in Kreiensen gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine defekte Glaskolbensicherung festgestellt ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 08:10

    POL-NOM: Polizei Northeim ermittelt nach zwei Einbrüchen in Moringen

    Northeim (ots) - MORINGEN (mil) - 37186 Moringen, Reddersenstraße, Montag, 13.07.2026, 02.20 Uhr Eine 53-jährige Frau meldete in der Nacht zu Montag, den 13.07.2026, gegen 02.20 Uhr zwei verdächtige Personen, welche mit Taschenlampen um einen dort geparkten Transporter umherliefen. Bei Eintreffen der Polizei Northeim ergriffen die beiden männlichen Personen (40 und ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 22:24

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

    Bad Gandersheim (ots) - (ahr)37581 Bad Gandersheim, Marienstraße, Zeit: 09.07.2026 bis 10.07.2026. Im genannten Zeitraum haben bislang unbekannte Täter über Nacht die Bahnunterführung in der Marienstraße mit Graffiti beschmiert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren