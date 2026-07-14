Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stromausfall nach Brand in Umspannwerk

Northeim (ots)

37574 Einbeck, OT Kreiensen/Greene, Montag, 13.07.2026, 02.07 Uhr

GREENE (mil) -

In der Nacht zu Montag den 13.07.2026 gingen mehrere Notrufe über einen Stromausfall aus den Bereichen Greene, Kreiensen und den umliegenden Ortschaften ein.

Kurz darauf wurde ein Brand in einem Verteilerkasten in Kreiensen gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine defekte Glaskolbensicherung festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.

Im Rahmen der Ursachenermittlung wurde durch den zuständigen Energieversorger in einer Transfomatorenstation in einem örtlich gelegenen Umspannwerk Brandgeruch festgestellt. Weitere Feuerwehrkräfte sowie ein Hochspannungstechniker wurden hinzugezogen. Aufgrund von derzeit nicht kalkulierbaren Gefahren, ausgehend von dem Transformatorenstation wurde das Gebäude zunächst verschlossen und versiegelt. Eine polizeiliche Sachverhaltsaufnahme konnte daher bislang nicht erfolgen.

Aufgrund der unklaren Zeitdauer der unterbrochenen Stromversorgung richtete die Feuerwehr die planmäßig vorbereiteten Notanlaufpunkte für die Bevölkerung ein.

Einsatzkräfte der Polizei wurden zum Raumschutz und zur sichtbaren Präsenz in die vom Stromausfall betroffenen Orte entsandt.

Die örtlich zuständigen Stadtwerke versuchten durch Umleiten der Stromversorgung die Versorgung zu überbrücken. Gegen 10.40 Uhr wurde durch die Stadtwerke mitgeteilt, dass in allen Ortschaften die Stromversorgung wieder hergestellt werden konnte. Durch den Stromausfall fielen zwei Stellwerke der Bahn aus, was zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs, insbesondere im ICE-Verkehr, führte.

Die entstandene Gesamtschadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

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