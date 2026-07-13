POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf
Bad Gandersheim (ots)
(ahr)37581 Bad Gandersheim, Marienstraße, Zeit: 09.07.2026 bis 10.07.2026. Im genannten Zeitraum haben bislang unbekannte Täter über Nacht die Bahnunterführung in der Marienstraße mit Graffiti beschmiert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.
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