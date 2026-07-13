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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(ahr)37581 Bad Gandersheim, Marienstraße, Zeit: 09.07.2026 bis 10.07.2026. Im genannten Zeitraum haben bislang unbekannte Täter über Nacht die Bahnunterführung in der Marienstraße mit Graffiti beschmiert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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