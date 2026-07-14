Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim ermittelt nach zwei Einbrüchen in Moringen

Northeim (ots)

MORINGEN (mil) -

37186 Moringen, Reddersenstraße, Montag, 13.07.2026, 02.20 Uhr

Eine 53-jährige Frau meldete in der Nacht zu Montag, den 13.07.2026, gegen 02.20 Uhr zwei verdächtige Personen, welche mit Taschenlampen um einen dort geparkten Transporter umherliefen. Bei Eintreffen der Polizei Northeim ergriffen die beiden männlichen Personen (40 und 35 J.) umgehend zu Fuß die Flucht, konnten jedoch kurz darauf gestellt werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der geparkte Transporter zuvor aufgebrochen wurde. Ein Entwendungsschaden kann bislang nicht abschließend beziffert werden. In dem mitgeführten Fahrzeug der beiden Männer stellten die Beamten potentielle Tatmittel und zum Teil hochwertige Arbeitsmaschinen sicher.

Es folgte schließlich die vorläufige Festnahme der Verdächtigen. In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Göttingen wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung aus dem Gewahrsam entlassen.

37186 Moringen, Am Burggraben, Freitag, 10.07.2026, 14.30 Uhr - Montag, 13.07.2026, 07.30 Uhr

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch Manipulation am Schloss der Hintertür Zutritt zum Laderaum eines Transporters der Marke Opel. Aus dem Laderaum werden diverse Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Aktuell stehen die beiden Vorfälle unabhängig voneinander in der Betrachtung. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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