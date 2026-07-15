Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Verkehrsunfall in Hagenburg: Hoher Sachschaden nach Kollision mit geparktem Fahrzeug

Hagenburg (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen (14.07.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 441 in Hagenburg ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Gegen 07:39 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Neustadt am Rübenberge mit seinem VW die Straße "Birkenfeld" (B441) in Fahrtrichtung Winzlar. In Höhe der Hausnummer 2 fuhr der auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden an dem VW und dem BMW auf rund 60.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Eine Begutachtung durch einen vorsorglich hinzugerufene Rettungswagenbesatzung lehnte der 33-Jährige ab.

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