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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - 20-Jähriger mit Fahrverbot kontrolliert

Drakenburg (ots)

(KEM) Nienburger Polizisten kontrollierten am Montagabend gegen 20.30 Uhr an der Verdener Landstraße einen 20-jährigen Mann aus Zeven, der mit einem VW Transporter unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Führerschein des Mannes infolge eines rechtskräftigen Fahrverbotes seit mehreren Monaten der Einziehung unterlag. Sie stellten den Führerschein sicher und untersagtem ihm die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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