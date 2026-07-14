Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - 20-Jähriger mit Fahrverbot kontrolliert

Drakenburg (ots)

(KEM) Nienburger Polizisten kontrollierten am Montagabend gegen 20.30 Uhr an der Verdener Landstraße einen 20-jährigen Mann aus Zeven, der mit einem VW Transporter unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Führerschein des Mannes infolge eines rechtskräftigen Fahrverbotes seit mehreren Monaten der Einziehung unterlag. Sie stellten den Führerschein sicher und untersagtem ihm die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell