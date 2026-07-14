Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Drakenburg - 20-Jähriger mit Fahrverbot kontrolliert
Drakenburg (ots)
(KEM) Nienburger Polizisten kontrollierten am Montagabend gegen 20.30 Uhr an der Verdener Landstraße einen 20-jährigen Mann aus Zeven, der mit einem VW Transporter unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Führerschein des Mannes infolge eines rechtskräftigen Fahrverbotes seit mehreren Monaten der Einziehung unterlag. Sie stellten den Führerschein sicher und untersagtem ihm die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.
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