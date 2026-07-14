Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Unfallflucht in Stadthagen: Geparkter VW beschädigt - roter PKW gesucht

Stadthagen (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Marienburger Straße Höhe Hausnummer 43.

Eine Fahrzeughalterin hatte seinen grauen VW am Sonntag (12.07.2026) gegen 14:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Am Montagnachmittag (13.07.2026) gegen 16:00 Uhr wurde sie schließlich von einem Nachbarn auf einen frischen Sachschaden an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte den VW scheinbar touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Ein Zeuge nahm gegen Mitternacht (Nacht zum 13.07.2026) ein lautes "Rumsen" auf der Straße wahr. Unmittelbar danach entfernte sich ein roter Pkw von der Unfallstelle.

An dem VW wurden rote Lackanhaftungen sowie Kratzer vorne links festgestellt.

Die Polizei Stadthagen bittet Personen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem roten Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

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