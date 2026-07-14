Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Kollision in Obernkirchen: Autofahrer übersieht E-Scooter beim Abbiegen - Zwei Personen auf Roller leicht verletzt

Obernkirchen (ots)

(KEM) Am Montagmittag (13.07.2026) ereignete sich im Ortsteil Röhrkasten ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem mit zwei Personen besetzten E-Scooter, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 12:10 Uhr beabsichtigte ein 29-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Auetal mit seinem Opel von der Röhrkastener Straße (Kreisstraße 11) nach rechts auf die vorfahrtberechtigte Eilsener Straße in Fahrtrichtung Obernkirchen einzubiegen.

Hierbei übersah der Opel-Fahrer einen von rechts kommenden E-Scooter, der auf dem dortigen Gehweg der Eilsener Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich (Höhe Hausnummer 109) kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der E-Scooter war zum Unfallzeitpunkt unerlaubt mit zwei Personen besetzt. Durch die Kollision zogen sich sowohl der 26-jährige Fahrer des E-Scooters (aus Rinteln) als auch sein 25-jähriger Mitfahrer (aus der SG Nienstädt) leichte Verletzungen zu. Beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Hinweis der Polizei: Die Nutzung von E-Scootern durch mehr als eine Person ist verboten und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sich das Fahr- und Bremsverhalten des Rollers dadurch drastisch verschlechtert. Darüber hinaus gilt das Zusatzzeichen "Fahrrad frei" auf Gehwegen ausschließlich für Radfahrende und nicht für E-Scooter.

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