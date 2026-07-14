Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Rodenberg - Zusammenstoß zwischen E-Scooterfahrer und Fahrradfahrerin - Drei Personen stürzen, zwei leicht verletzt
Nienburg (ots)
(KEM) - Am frühen Montagabend (13.07.2026) ereignete sich im Stadtgebiet von Rodenberg ein Verkehrsunfall auf einem Geh- und Radweg an der Sudewiese, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.
Gegen 18:40 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Nenndorf mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg, der vom Sportplatz Rodenberg in Richtung der Straße "Sudewiese" führt. Auf dem E-Scooter beförderte er vorschriftswidrig eine zweite Person, einen 19-Jährigen aus der SG Rodenberg.
Zur gleichen Zeit war eine 71-jährige Fahrradfahrerin aus der SG Rodenberg auf dem Geh- und Radweg von der Domäne Rodenberg kommend in Richtung "Im Jagdgarten" unterwegs.
Im Kreuzungsbereich an der Sudewiese missachtete der 16-Jährige die Vorfahrt der Radfahrerin und kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall stürzten alle drei beteiligten Personen von ihren Fahrzeugen.
Die 71-jährige Radfahrerin sowie der 19-jährige Mitfahrer des E-Scooters zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Sie wurden von einer RTW-Besatzung versorgt. Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters blieb unverletzt.
Hinweis der Polizei: Die Nutzung von E-Scootern durch mehr als eine Person ist verboten und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sich das Fahr- und Bremsverhalten des Rollers dadurch drastisch verschlechtert.
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