PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Zusammenstoß zwischen E-Scooterfahrer und Fahrradfahrerin - Drei Personen stürzen, zwei leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) - Am frühen Montagabend (13.07.2026) ereignete sich im Stadtgebiet von Rodenberg ein Verkehrsunfall auf einem Geh- und Radweg an der Sudewiese, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 18:40 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Nenndorf mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg, der vom Sportplatz Rodenberg in Richtung der Straße "Sudewiese" führt. Auf dem E-Scooter beförderte er vorschriftswidrig eine zweite Person, einen 19-Jährigen aus der SG Rodenberg.

Zur gleichen Zeit war eine 71-jährige Fahrradfahrerin aus der SG Rodenberg auf dem Geh- und Radweg von der Domäne Rodenberg kommend in Richtung "Im Jagdgarten" unterwegs.

Im Kreuzungsbereich an der Sudewiese missachtete der 16-Jährige die Vorfahrt der Radfahrerin und kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall stürzten alle drei beteiligten Personen von ihren Fahrzeugen.

Die 71-jährige Radfahrerin sowie der 19-jährige Mitfahrer des E-Scooters zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Sie wurden von einer RTW-Besatzung versorgt. Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters blieb unverletzt.

Hinweis der Polizei: Die Nutzung von E-Scootern durch mehr als eine Person ist verboten und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sich das Fahr- und Bremsverhalten des Rollers dadurch drastisch verschlechtert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 07:35

    POL-NI: Nienburg - Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

    Nienburg (ots) - (KEM) - Am Montagabend (13.07.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Lendenberg" und "Verdener Landstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 21:08 Uhr befuhr ein 52-jähriger Nienburger mit seinem Iveco-Transporter die Straße "Am Lendenberg" in Richtung "Verdener Landstraße". An ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:05

    POL-NI: Hoya - Geldbörse gestohlen - Senior reagiert umgehend

    Hoya (ots) - (KEM) Durch sein schnelles und entschlossenes Handeln hat ein Senior aus der Samtgemeinde Grafschaft Hoya am Freitagnachmittag Schlimmeres verhindert, nachdem er Opfer eines Taschendiebstahls geworden war. Am 10.07.2026 hielt sich der 86-jährige Geschädigte gegen 16:45 Uhr zunächst in einer Postfiliale an der Weserstraße in Hoya auf. Nur wenig später, ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 08:33

    POL-NI: Stolzenau - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

    Stolzenau (ots) - (KEM) Ein nächtliches Ausweichmanöver endete in den frühen Morgenstunden des Montags mit erheblichem Sachschaden in Stolzenau-Holzhausen. Am 13.07.2026 gegen 02:30 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Stolzenau mit seinem BMW auf der Dorfstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben des jungen Fahrers lief plötzlich ein Hase auf die Fahrbahn, woraufhin er spontan auswich. Aufgrund von Rollsplitt auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren