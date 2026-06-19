Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: 16-jährige Mofafahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Rinteln (ots)
(Thi) Am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) ist es im Bereich der sogenannten Wesergold-Kreuzung in Rinteln-Exten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa gekommen. Eine 16-jährige Mofafahrerin wurde dabei schwer verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Jugendliche gegen 15:45 Uhr mit ihrem Mofa die Extertalstraße und beabsichtigte, die durch eine Lichtsignalanlage geregelte Kreuzung bei Grünlicht geradeaus zu überqueren. Zeitgleich wollte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Dacia Sandero im Kreuzungsbereich nach links abbiegen.
Dabei übersah der Fahrzeugführer nach derzeitigem Ermittlungsstand die entgegenkommende Mofafahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Die 16-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen in Form eines Polytraumas. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde sie in das Klinikum Schaumburg eingeliefert.
Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen.
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