Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 16-jährige Mofafahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rinteln (ots)

(Thi) Am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) ist es im Bereich der sogenannten Wesergold-Kreuzung in Rinteln-Exten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa gekommen. Eine 16-jährige Mofafahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Jugendliche gegen 15:45 Uhr mit ihrem Mofa die Extertalstraße und beabsichtigte, die durch eine Lichtsignalanlage geregelte Kreuzung bei Grünlicht geradeaus zu überqueren. Zeitgleich wollte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Dacia Sandero im Kreuzungsbereich nach links abbiegen.

Dabei übersah der Fahrzeugführer nach derzeitigem Ermittlungsstand die entgegenkommende Mofafahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 16-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen in Form eines Polytraumas. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde sie in das Klinikum Schaumburg eingeliefert.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen.

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