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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmittag (18.06.2026) auf dem Parkplatz des Edeka Centers Koch am Sülbecker Weg in Obernkirchen ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 78-jähriger Obernkirchener seinen Renault Kadjar in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 12:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Supermarktes ab.

Als der Fahrzeughalter nach seinem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er frische Unfallschäden an seinem Fahrzeug fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05722 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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